高雄一名已婚男子阿仁（化名），今年2月間以1萬元價碼，與17歲的小珍（化名）談妥性交易，沒想到在「先享受後付款」之下，阿仁啪啪完後竟落跑白嫖，小珍一氣之下一狀告上法院，法官審結後依詐欺得利罪，判決阿仁5月徒刑，得易科罰15萬元，可上訴。

據了解，阿仁婚後育有2子，今年2月23日透過網路交友軟體，搭上年僅17歲少女小珍，雙方談妥1萬元進行性交易，並相約在2月25日到高雄某旅館開房間，阿仁當天完事後，竟趁小珍在浴室抽菸，沒付錢就落跑，小珍不甘被白嫖，報警後全案才曝光。

法官審理時，阿仁坦承白嫖，但念及犯後坦承不諱，且以13萬賠償金與小珍達成和解，同時寫下悔過書保證不會再犯，審酌後依詐欺得利罪，將他判處5月徒刑，得易科罰金15萬，緩刑2年，判決確定後提供180小時義務勞務，全案仍可上訴。亦即，阿仁這次白嫖，加上13萬元和解金與易科罰金15萬元，總共賠了28萬元，付出的代價相當慘重。