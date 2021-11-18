食材成本增加，不少餐飲業紛紛調漲價格求生存，除了麥當勞今（18）日宣布自11月24日凌晨零時起調整部分產品價格，SUBWAY也跟進漲價，部分品項，另外知名餐飲鼎泰豐月初也在官網公告，11日起已調漲一半品項價格。

鼎泰豐表示，考量原料與營運成本持續增加，一半品項價格有所調整，其中小菜漲幅最大，從70元漲到85元，漲幅達兩成；炒飯普遍調漲10元，蝦仁炒飯調漲20元，小籠包一籠漲10元，整體換算平均漲幅約3%。

鼎泰豐11月初在官網公告，11日起將調漲品項價格。（翻攝官網）

速食業者SUBWAY則是在今晚宣布調整，包括香烤雞肉、照燒雞肉、厚切嫩牛、燒烤牛肉、義大利經典口味6吋、12吋潛艇堡及沙拉品項將調漲，但也調降鮪魚、蛋沙拉等口味6吋潛艇堡及沙拉品項，強調「整體品項有漲有降，但價格漲幅不超過3％」。

麥當勞今日公布，11月24日起部分產品價格將調整：超值全餐平均調幅2.2%，但嫩煎鷄腿堡調降2元，薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡價格維持不變，其餘主餐單點價格調升1至5元。

點心飲料類則平均調幅4%，包括蘋果派、薯條、四季沙拉、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、吉事漢堡6項點心，單點價格調升3至4元；玉米湯小杯調升7元、大杯調升3元；汽水、紅茶、綠茶、奶茶、鮮乳、蜂蜜紅茶等7項飲料，單點價格調升3至5元。