外縣市的鄉鎮市長帶隊參訪，包括新竹峨眉鄉長王增忠、屏東潮州鎮長周品全都率公所主管及清潔隊員來參訪，接下來還有苗栗竹南公所也將到訪。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

每天垃圾車清運量約20公噸，回場後由隊員整理清出像是廢鐵、配金屬、廢紙張、玻璃器皿等，經過議價賣給上游業者。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣埤頭鄉以農業為主，全鄉人口僅約3萬，有8成以上民眾務農，是縣內最窮困的鄉鎮之一，公所只能積極開源節流，每年清潔隊的資源回收物都拿去變賣，年年破百萬，也將停車場打造太陽能光電，除了省公帑還能賣電，因此連續4年拿到環保署全國優等獎，吸引國內許多鄉鎮公所前來朝聖取經。

埤頭鄉清潔隊已經變成國內清潔隊的傳說，縣內包括彰化、員林、和美、二林、社頭、溪州等鄉鎮市清潔隊觀摩交流外，甚至還有外縣市的鄉鎮市長帶隊參訪，包括新竹峨眉鄉長王增忠、屏東潮州鎮長周品全都率公所主管及清潔隊員來參訪，接下來還有苗栗竹南公所也將到訪。

埤頭清潔隊長謝左民表示，因為埤頭很窮，所以很多經費都仰賴上級補助，除了中央、縣府的支持外，公所也積極尋找財源，每天垃圾車清運量約20公噸，回場後由隊員整理清出像是廢鐵、配金屬、廢紙張、玻璃器皿等，經過議價賣給上游業者，除了固定上腳環保局外，也用來鼓勵辛苦的清潔隊員。

謝左民說，除了販賣回收物外，也委由廠商建置太陽能發電設備，從辦公室、停車場，一直到貯存區等，每年的發電量達到734.85kw，廠商協助建置約600萬元的設備成本，也幫公所省下經費，而廠商每年售電回饋19.8％，也為公所帶來約百萬元的收入。

謝左民強調，垃圾只要好好分類都能變黃金，這10年來累積許多大大小小獎項，拿到的總獎金超過260萬元，這也鼓舞所有隊員士氣，也很感謝鄉長支持，隊員們的努力，讓埤頭清潔隊能夠成為全國觀摩示範點，也期望能夠持續傳遞埤頭的經驗。