百萬YouTuber小玉涉嫌使用AI Deepfake技術產製換臉不雅影片並販售，遭刑事局逮捕，但這股歪風似乎沒因此停止，吹哨者、同時也是受害人的網紅奎丁，昨（9日）發現自己又成為換臉A片女主角，這波名單中還不乏多位大咖女星。

奎丁昨在IG限時動態發文，有網友在推特看到最新換臉A片，4天前才更新，幕後主腦恐不只小玉，可能還有其餘人，讓奎丁不禁感嘆：「真的很無言。」

據悉，這支奎丁的挖臉A片超過破千人觀看，且台灣女星鄭家純（雞排妹）、「最美博士」許藍方、網紅「館長」陳之漢等人也受害，這個推特帳號甚至高調地TAG眾多一線女星，像是大陸藝人楊冪、迪麗熱巴、范冰冰、古力娜扎、劉亦菲等，小玉也被標註，推判可能想增加被搜尋到的機會。

奎丁近期風波不斷，除了遭惡意挖臉變A片女優，還因在業配聊天軟體的影片中，側錄到1名神祕女子的自慰影片，雖然有將過程打馬賽克，仍遭女子控告妨害祕密。不過，雙方達成私下金錢和解，被害女子已撤告，台北地檢署因此處分奎丁不起訴。