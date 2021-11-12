交通部次長陳彥伯今在花蓮與地方各界以及溫泉區理事長宣告「台灣好湯」啟動，邀大家一起加入泡湯行列。（王志偉攝）

專業模特兒與19位溫泉區理事長，展現獨一無二的溫泉暖時尚。（王志偉攝）

時序入秋冬，泡溫泉季節又到來，交通部觀光局結合全台19個溫泉區、超過400家溫泉業者，今在花蓮宣告啟動「台灣好湯」溫泉暖旅行；並請知名設計師，設計19組時尚浴衣，代表各溫泉區獨一無二專屬浴衣；交通部次長陳彥伯說，泡湯已成生活日常，2007年起為各地溫泉營特色品牌，讓泡湯之旅添加故事與想像，今年更加碼振興5倍券優惠方案，吸引遊客一起加入泡湯行列。

今年台灣好湯移師到花蓮瑞穗天合酒店舉辦，交通部政務次長陳彥伯、觀光局主秘林佩君、中華民國溫泉觀光協會李吉田理事長，以及來自全國各溫泉協會理事長等2百多人參加。並由藝人安妮、名模王思偉率領伊林專業模特兒與19位溫泉區理事長，在瑞穗天合國際觀光酒店綠景花園的山嵐綠意環繞下，展現獨一無二的溫泉暖時尚。

瑞穗天合酒店許創龍JIMMY主廚，也以「台灣好湯」為主題，推出季節限定的好湯暖味道，將宜花東在地食材如入菜，請大家造訪和品嚐！

陳彥伯表示，交通部觀光局2007年開始，為了營造溫泉品牌，開啟每個地方泡湯之旅，也營造溫泉特色觀光小鎮，把泡湯品質提升，也把台灣溫泉品牌推展到國際。首次把台灣好湯活動搬到東部，19個區域理事長，設計師，代表重新對泡湯溫泉DNA重新加以詮釋，為地方找到不同的元素。

陳彥伯說，觀光局以健康40度C的概念推廣台灣好湯品牌，希望遊客用「溫度」認識台灣，攝氏40度是最好的暖熱不燙，希望每個泡湯的人，帶著一顆心，泡湯的過程帶來感動。

這次活動整合超過400家溫泉旅宿業者，民眾只要於全台溫泉區域特約店家住宿或泡湯，使用振興5倍券或國旅券消費滿二百元，憑認證後的消費發票上網登錄，即可抽總價值超過二百萬元，來自全台溫泉區所贊助的住宿券及三台 IPhone 13，歡迎遊客帶著抽中的泡湯券，攜家帶眷一起到全台各地泡湯、吃當季美食，活絡在地消費。