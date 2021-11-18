美食外送平台foodpanda 2014年進軍高雄，業者今（18）日公布，高雄年度外送美食排行榜，包括肉燥飯、米血、青茶，而綜觀整體訂單表現，發現「鍋燒意麵」在高雄擁獲許多愛好者，成為意外上榜的台灣味在地小吃。其實，高雄人對鍋燒意麵情有獨鍾，吃鍋燒早已成為生活日常，從白天的早餐店到正餐及宵夜，都可看見鍋燒系列身影。

「鍋燒意麵」在高雄擁獲許多愛好者，成為意外上榜的台灣味在地小吃。（業者提供）

針對高雄訂單表現，foodpanda公共事務協理郭昕宜指出，觀察今年度高雄地區訂單量，較去年同期成長近8成，可見外送服務已深入消費者生活，使用手機即可輕鬆一鍵下單。且高雄年度訂單量為全台第5名，僅次於雙北、台中、桃園，可謂是「南霸天食主」。

foodpanda觀察發現高雄人鍾愛在地店家，高雄發跡名店訂單量表現亮眼。（業者提供）

從訂單觀察亦可發現高雄人對於「在地店家」的品牌忠誠度相當高，許多從高雄市發源的知名店家，像是手搖飲霸主「麻古茶坊」與「烏弄 UNOCHA」、港都人最愛海南雞飯「虎爺雞飯」，外送訂單量表現亮眼。

此外，還有從南台灣發跡的「晨間廚房」，在早午餐類別中列居高雄冠軍。另外，從高雄發跡，網美聚餐打卡必訪的時尚餐廳「永心鳳茶」，和傳承逾一甲子的「郭家肉粽」等高雄在地名店，於 foodpanda 上訂單表現亦不俗。

foodpanda也進一步透過平台數據觀察，高雄人外送訂餐的獨特愛好，發現從早到晚的訂單中都有出現米血，而綜觀整體訂單表現，也發現「鍋燒意麵」意外上榜，其清甜的高湯、料多味美再加上沙茶的獨有吃法，是在地人最喜愛的好味道。

此外，飲品類則是「四季春青茶」突破重圍奪下高雄人最愛訂的飲料第一名，而非一般飲品排行榜常見的「珍珠奶茶」，可見高雄炎熱的天氣之下，人手來一杯清爽順口的青茶是消暑最佳解方。

而觀察熊貓超市訂單，消費者最常購買的品項為雞蛋、鮮奶等新鮮度高且需低溫冷藏的日常食品。而「瓶裝水」則是高雄人最愛訂購的品項第3名，成為名副其實的全台最「水」城市。