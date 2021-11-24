針對媒體報導國民黨副祕書長、台北市議員羅智強被徵詢「空降」參選2022高雄市長，高雄市長陳其邁今（24）日再度回應，「選舉的事不評論」。國民黨高雄市黨部主委許福明表示，若他本人有意願，「這是好事一樁」，但目前正積極尋覓各方優秀人才。

政壇瘋傳羅智強有意到高雄參選高雄市長，民進黨高市三民區擬參選人王浩宇也在臉書上討論此事，國民黨主席朱立倫今日則表示，從沒聽這樣的消息。倒是羅智強幕僚卻說，個人選舉的事，都等公投過後再說，目前以力拚公投過關為主。給外界留下想像空間。

傳出有地方大老北上邀請羅智強參選高雄市長，國民黨高雄市黨部主委許福明表示，他是從媒體新聞上獲悉，當然羅智強是國民黨中生代明日之星，擁有非常高的網路聲量與破百萬粉絲，是一個非常具有爆發力和戰鬥力的優秀人才。

許福明認為，如果羅智強本人有意願參選高雄市長，「這是好事一樁」。不過，近期高雄市黨部也積極尋覓黨內有意參選高雄市長的優秀人才，他也歡迎黨內優秀同志，為了高雄未來發展和黨的勝選，勇於投入這場選戰。

許福明也強調，會在黨中央規定的提名機制及時程內，提出最有勝選機會的優秀人才，有信心能在2022贏得高雄市長，重新光復高雄。