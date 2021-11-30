國際網總ITF主辦的2021台維斯盃男子網球團體賽，實力最強的世界組，目前正在進行最終總決賽階段，克羅埃西亞自小組賽突圍後，8強賽以總比分2比1擊敗義大利，成為第1支晉級準決賽的隊伍。

克羅埃西亞、義大利的對決，前面兩點單打打完雙方1比1平手，特別是第1點單打克羅埃西亞世界排名第252的戈佐（Borna Gojo），7比6（2）、2比6、6比2力退世界排名第27的索內戈（Lorenzo Sonego），第2點單打義大利辛納（Jannik Sinner）3比6、7比6（4）、6比3打敗西里奇。

決勝第3點雙打，義大利臨時換將，由前一場單打才經歷將近3小時苦戰獲勝的辛納（Jannik Sinner），搭配佛格尼尼（Fabio Fognini）迎戰今年溫布頓冠軍、東京奧運金牌組合帕維奇（Mate Pavic）／梅克提奇（Nikola Mektic），最終克國組合沒有面對太多麻煩，6比3、6比4收下勝利。

這次比賽分在不同地點，克羅埃西亞與義大利這場在義大利杜林進行，塞爾維亞對決哈薩克的8強賽則是當地時間周三（1日）在西班牙馬德里進行，英國、德國的8強賽30日在奧地利因斯布魯克，俄羅斯、瑞典的比賽地點也是在馬德里，時間是當地時間2日。