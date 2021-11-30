聯電(2303)與美國記憶體大廠美光達成全球和解協議，並傳調漲長約價格，法人看好將有助帶動聯電獲利成長，激勵聯電今天早盤股價走揚，一度大漲2.8元至65.2元，漲幅4.48%。

聯電第四季營收續衝高；受惠晶圓代工產能持續吃緊，聯電預期，第四季產品平均售價可望揚升1%至2%。

隨著客戶需求依然強勁，市場傳出，聯電因長約到期，2022年將調漲部分客戶長約價格，可望持續將帶動聯電明年業績成長。

美系外資證券直指，聯電遭遇的法律不確定風險終於消除，現在就是回歸產業面的好買點，給予119元股價預期，激勵聯電今早強漲，早盤衝高至65元之上，並一口氣站回5日、10日、月線及季線等短中期均線之上。

聯電公司第四季展望仍樂觀，11月營收可望維持高檔；公司預估晶圓出貨量季增1~2%，以美元計的平均銷售單價季增1~2%，由此推估，營收將再挑戰新高，季增率約為2~4%。此外，公司預估第四季產能利用率將維持滿載，毛利率進一步提升至37~39%之間。