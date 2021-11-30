民進黨立委高嘉瑜驚爆本月11日遭男友林秉樞家暴毆傷，高嘉瑜今日中午已報案提告，男友林秉樞就讀政大博士班、擔任專欄作家，撰寫書評及政治評論，堪稱高學歷帥男，引發網友不解「為什麼這種人還會家暴？」

有網友在PTT八卦板發文問卦，以林秉樞的條件來看，身高近180公分，算是高學歷的帥哥，推測身邊應該也不乏女性友人，就算分手也不擔心找不到對象，好奇這種人為什麼會要家暴？

貼文引起網友討論，認為人真的不可貌相，「我經驗是人越帥，手腳越厲害」、「愛吃醋跟控制欲」、「反正打又打不走 打走一個又會來一個」、「本來就愛暴力，人帥只是順便」、「覺得自己那麼優都跟妳交往還不聽話」、「脾氣差，跟長相又關係嗎？」、「有些帥哥也是很病態啊」。

台南市警局婦幼隊曾以過往案例分析，歸納出恐怖情人的7大特徵：

一、緊迫盯人，隨時掌控對方行蹤，過分干預，占有或控制慾強，包括查看通訊軟體對話訊息或手機通話紀錄。

二、習慣性斥責伴侶或常以輕蔑態度看待人事物。

三、有酗酒、吸毒習慣或常有暴力行為或言語。

四、有自殘習慣或紀錄或以自殺威脅、恐嚇、以死相逼。

五、情緒反覆無常或容易失控、暴怒。

六、伴侶提到前任情人時，會忿忿不平。

七、猜忌、疑心病重，甚至禁止伴侶與其他第三者有任何接觸。

婦幼隊也提醒，要安全分手有5招，首先務必慎選時間和地點；並告訴他人要談分手的「人、事、時、地」等資訊，或請人陪同；分手談判時千萬不要以言語或行動激怒對方；分手後應避免再有聯繫或牽扯；若對方分手後還持續有騷擾或傷害行為，應立刻報案由警方依法處理。

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