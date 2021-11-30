新竹縣政府在明新科大舉辦為期兩天的「青年公共論壇」，其中最熱門的「大新竹合併」議題，有近50人分正反方展開熱烈對談，縣長楊文科也針對教育城鄉發展不均、交通、大新竹合併優缺點等犀利提問，正面接招答覆。

楊文科說，當首長要務實，專注長期規畫，更要虛心傾聽、溝通，如果基礎建設沒做好，其他根本不用談，他上任後積極推動五支箭和十大交通建設，就是著眼於竹縣未來30年的發展。

楊文科指同時透過開源節流，招商引資竹北遠百、影城BOT等財務操作，2年已經還債逾118億元，減債比率全國縣市第一，這些政策不是一蹴可幾，也非肉眼可見般光鮮亮麗，但攸關下代子孫發展「就要做到底！」相信能逐漸改善過去陳年老問題。

與會青年辯論新竹縣市合併的看法不一，詢問會有甚麼實際改變？楊文科表示，若能成為第七都，他相信可以為民眾帶來更多福祉，但「娶親都要先談戀愛花時間」，何況是縣市合併，強調「強摘的果子不會甜」！

楊文科指蔡英文總統曾說「要考慮法制面的配套措施」說得很對，不管是下修「地方制度法」的人口門檻，或發動行政區劃法由上而下推動，都要讓民眾有更多討論機會，與審慎評估其他因素，這起碼花上好幾年的時間，匆促合併只會為民眾帶來更多問題。

贊成新竹縣市合併者多著眼於交通問題，反方則認若合併升格直轄市，首先要面對國立高中、醫院都要改為市立，所增經費及暴增的人事費將是一挑戰。

同時，竹北等13鄉鎮市公所變成區公所，靠官派的區長，地方民眾需求的聲音恐更不易被聽見，資源也會集中投入在黃金區，導致尖石五峰偏鄉地區更加落後。再者以全國來看，台灣幅員不大卻有7個直轄市，讓人十分懷疑是否有必要性。