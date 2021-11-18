北投亞太飯店「豪華客房」泡湯區。（北投亞太飯店提供）

北投亞太飯店「綠漾」下午茶。（北投亞太飯店提供）

2021台北溫泉季11月25日至29日於捷運新北投站旁七星街開跑，北投亞太飯店表示，旅展票券最後優惠倒數，溫泉季購票懶人包大公開，預約暑假親子假期，豪華客房1泊1食4人平日住宿券，原價2萬0890元，4月至9月不分平假日9990元，以近5折的優惠吸客。

北投亞太飯店親子溫泉假期提案，指定房型豪華客房，白天可在親子戲水池、VR虛擬實境體驗快感、DIY教室、兒童電影院、假日館內演出活動，輕鬆遛小孩；夜晚大人系耍廢時間，晚餐後泳池獨泳，還可到峇里島發呆亭放空，也可以在池畔Lounge點杯啤酒，泡湯控的你，更可在客房獨立寬敞湯池、大眾風呂盡情享受療癒白磺美人湯。

一日溫泉輕旅行，泡湯就送下午茶，和室湯屋雙人120分鐘，原價4000元，展期優惠價3000元，加碼贈送2客下午茶。經典雙人客房1泊2食原價1萬4190元，旅展、溫泉季優惠限定7900元，4月至9月假日不加價，提供一大床、兩小床、和室房型3種選擇，住宿券限定平日使用，內容包含活力早餐、當日晚餐、大眾風呂、Happy Hour等。

湯氛饗樂券1套6張，每套5280元（原價1萬4400元）、享37折優惠，泡湯、用餐、SPA任你搭：1張可享大眾風呂（裸湯）及室內泳池（120分鐘），同一人進出一次，全年假日不加價（跨年與農曆春節除外），每人只需880元；或綠漾套餐1客或綠漾下午茶2客；3張可享和室湯屋雙人120分鐘1次（原價4000元）或SPA單人身體或臉部指定療程（原價3600元）1次。

SPA小旅行，使用4張湯氛饗樂券，以73折優惠獨享60分鐘的SPA療程及1客綠漾套餐（原價4788元）；使用6張湯氛饗樂券，展期優惠價5280元，打造60分鐘雙人SPA（原價7200元）體驗。

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