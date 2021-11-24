配合五倍券推出，嘉義縣朴子市公所也自辦「歡樂樸城—振興加碼抽現金」活動，目前進入第二波活動。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

配合五倍券推出，嘉義縣朴子市公所也自辦「歡樂樸城—振興加碼抽現金」活動，祭出到朴子消費上傳照片到臉書，最高可抽萬元紅包好康，第一波獲逾千位民眾響應，近日公所再祭第二波抽獎，除了現金獎，在地商家、民間團體也加碼送抽獎品，期望創造在地消費商機。

朴子市公所10月分自辦振興加碼抽現金活動，民眾只要到朴子消費，上傳購買商品照片至朴子市長吳品叡臉書「Team叡．吳品叡」，打卡、標註3位好友，就有機會抽到最大獎1萬元現金，幸運獲得萬元紅包的網友「關小鳳」事後還捐出3000元買水餃送給弱勢家庭，讓不少網友大力按讚。

近日公所宣布第二波「歡樂樸城—振興加碼抽現金」活動20日起跑，短短幾天就有逾500名網友拍照、留言，吳品叡說，因第一波抽現金活動民眾反應熱烈，許多店家要求公所繼續辦，還主動贊助抽獎品，盡管公所預算有限，又接近年底，仍擠出錢來辦第二波。

吳品叡說，現金獎由公所預算支應，兩波各6萬元不算太多，但在地店家和民眾反應都不錯，甚至有外鄉鎮民眾跑來朴子消費、參加抽獎，另考量到部分長輩不太熟悉臉書操作，第二波抽獎不再要求一定要打卡，希望能擴大效益和參與人數。

第二波「歡樂樸城—振興加碼抽現金」活動到12月19日止，公所會等第二波抽獎結束，再視情況決定要不要再加碼辦第三波。