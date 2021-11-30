由韓國遊戲公司娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG跨平台遊戲大作《傳奇4（MIR4）》，今（30）日更新推出全球上市100天紀念活動，只要連續簽到2週，就可以將稀有道具「神龍的祝福」與強化石、召喚券等豐富好禮帶回家，還能透過「神龍的祝福」、龍之材料、精靈石及武功秘笈再次挑戰曾經合成失敗的最高等級道具。此外，官方也同步開放新精靈與伺服器轉移功能「鏢局通行」，讓玩家盡情暢玩！

收集「龍果」兌換稀有「神龍的禮物箱子」

本次更新後，只要獵殺傳奇大陸上的怪物就有機會獲得「龍果」，「龍果」可在比奇城的活動NPC兌換神秘的「神龍的禮物箱子」，即有機率得到稀有或英雄等級的「青龍雕像」、「秘庭峰入場券」、「魔方陣入場券」等獎勵。

開放伺服器轉移功能「鏢局通行」

全新伺服器轉移功能「鏢局通行」今日登場，凡是40級以上的玩家就可以轉移服務器，而在變更伺服器時需要1張鏢局通行券，變更世界時需2張，變更地區則需要3張。更多詳細的轉移條件與規則，敬請參閱官方論壇公告。

此外，本次也同步開放具有物理攻擊的火屬性傳說精靈「血角龍德拉格」，以及能提高龍士防禦力的大地屬性英雄精靈「邪茨霸王坤」，爲紀念新精靈的加入，即日起至12月14日（二）維護更新之前，推出爲期兩週的特別召喚活動，活動期間如抽到第一隻英雄等級的精靈，將可100%獲得「邪茨霸王坤」。

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