2021台灣國際茶業博覽會19日將在台北南港展覽館登場，新竹縣政府委請峨眉鄉農會協助規畫新竹縣茶業展區，將有峨眉及北埔兩鄉農會、「徐耀良茶園」及「上展茶園」，持續推廣竹縣最具特色的東方美人茶，並邀尖石五峰的茶園分享「雲裳烏龍」。

縣府農業處長范萬釗指出，新竹縣代表團今年是第6度參加台灣國際茶業博覽會，新竹縣茶葉展區準備最優質的東方美人茶（膨風茶）和佳評如潮的雲裳烏龍，邀請前來參展者喝好茶，認識新竹縣。

新竹縣北埔和峨眉兩鄉東方美人茶，已聞名 海內外，而最近幾年在尖石和五峰兩鄉在1400至2000公尺高海拔種植的烏龍茶，因日夜溫差大、日照適宜且常起雲霧等氣候因素，生產的茶葉甘甜還帶花果香，2019年首度舉辦評鑑比賽即大獲好評，命名為「雲裳烏龍」。

范萬釗說，尖石五峰種高山烏龍茶面積有80公頃，不少茶農採用有機方式栽種，這2年舉辦「雲裳烏龍」評鑑比賽後，特等獎1斤賣到18萬到20萬元不等，也逐漸建立口碑，從雲裳烏龍不同耕作法的市場反應，可以看出消費者很注重食安。

這次茶博會邀「恩賜農場」及「CMB茶園」參展「雲裳烏龍」，「CMB茶園」是前尖石鄉長江瑞乾，在尖石後山泰崗海拔約1500公尺山區將果園轉作為茶園，以有機方式栽種高山烏龍茶及司那基紅茶。

CMB代表什麼？江瑞乾說是他的3個女兒，大姐MaiLa、二姐Banana及小妹Chiarella，3姐妹想實踐爸媽的彩色夢想！