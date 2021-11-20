2021白冷圳藝術季系列活動--創意茶席體驗20日登場。（主辦單位提供）

2021白冷圳藝術季系列活動--創意茶席體驗20日登場。（主辦單位提供）

2021白冷圳藝術季系列活動--創意茶席體驗20日登場。（主辦單位提供）

2021白冷圳藝術季系列活動--創意茶席體驗20日登場，活動結合新社地區店家，打造在地特色及裝置藝術，邀請民眾一同茶席以及品茗及嘗特色美食，同時進行在地特色之推廣，配合地景遊程導覽觀賞，讓新社特色文化更深植遊客心中。

台中市新社區休閒農業導覽發展協會表示，為協助推廣水保局中苗地方農村帶動社區展售，以及社區引進經濟效益使遊客回流，邀請在地店家提供特色創意之茶，包括普洱茶、手工醋、靈芝茶、蜂蜜飲、木耳露、鳳梨飲品，以及暖胃小點如香菇餅、香菇茶葉蛋、新社橘子、香菇飯糰、法式鳳梨費南雪、米酥、洛神花茶凍等。

參與店家有阿亮香菇園、馨舍民宿、劦陶宛、知愛堂、五柳莊、鳳梨學堂、薰衣草賽車場、菇神、安妮公主花園、又見一炊煙等，遊客在體驗活動同時並進行在地特色之推廣，配合地景遊程導覽觀賞及說明，包括星願紫風車、背柴少女、樹之光球、想雲以及白冷圳2號虹吸管，期讓新社的特色文化更深植遊客心中。

新社區休閒農業導覽發展協會指出，白冷圳為新社的水源命脈，利用地景藝術將白冷圳的重要性呈現，與在地農民合作，再結合新社的彩虹路線，讓農村旅遊有不同風貌，也讓新社成為藝術慢城的代表。