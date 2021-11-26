CSD中衛2016年起，每年推出雪花口罩，都是消費者購買與收藏口罩的最愛，中衛26日宣布，今年度新版的雪花口罩，就效法「故障藝術」，自創「雪花故障碼」圖案，推出「耀金雪花」，及「燦銀雪花」兩款口罩，且顏色一銀一金、閃著金屬色系的雪花口罩，正符合歡樂12月聖誕派對的節慶氣氛。

中衛指出，新冠肺炎疫情彷彿替世界各地，按下暫停鍵、倒退鍵；甚至快轉鍵，讓世界故障了！故障當下，雖讓人驚慌，轉折過後，卻見驚喜！近年來超火紅的「故障藝術Glitch Art」，將失靈扭曲的數位圖案，添加藝術創意，把缺陷扭轉成藝術品！

中衛今年度雪花口罩，就效法故障藝術，自創「雪花故障碼」圖案，破碎的金銀色雪花飄落，呈現一種特殊美感。

中衛行銷部經理周令怡表示，許多粉絲每年12月都敲碗等待新款CSD雪花口罩，這波疫情持續至今快2年，我們希望大眾在漫長的「世界故障」期間，仍能看見光明美麗的一面，所以，打破雪花結晶體，讓殘缺的「雪花故障碼」碎片，飄落在純白口罩上。

尤其，金屬感的金色和銀色雪花口罩，不僅不失色，反而更加閃耀，藉此鼓勵大家正面看待暫時失靈的世界，享受獨特故障美學。

雖疫情尚未退散，但許多人已想著重捨往日生活，歡樂的12月聖誕派對，即將到來，一銀一金閃著金屬色系的雪花口罩，正符合節慶氣氛。

中衛運用今年流行的復古金屬派對元素，採用高質感的仿絲絨水針布，打造「耀金雪花」，及「燦銀雪花」兩款全新口罩，加上中衛獨家開發的「雙色編織專利耳帶」，金、銀、白特殊編織的混色耳帶，十分蓬鬆柔軟，就算戴一整天，依然舒適。