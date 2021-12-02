FII工業富聯(601138.SH)旗下全資子公司鴻佰科技（Ingrasys Technology），日前參與在美國舉辦的2021年超級運算大會（SC21），首次展示高速運算（HPC）、儲存、可組合式基礎架構（CDI）技術、先進液冷機櫃解決方案等運算基礎設施，展現高速運算整合實力。

受惠元宇宙、自駕車、人工智慧、精準醫療、低軌衛星等新興巿場商機，雲端運算及資料儲存服務需求持續快速成長。高盛預估2025年全球企業雲端支出將達6270億美元，滲透率將自20％提升至53％，基礎建設的高速運算實力為支撐各類新興商機的重要關鍵。

鴻佰科技此次在SC21上展示多種高速運算應用，包括生產級醫療服務框架的人工智慧、工業智能化的數位製造服務，以及未來自駕車與電動車生態系統的ADV服務等技術領域，並推出3款不同冷卻功能的液冷機櫃設施。

此外，鴻佰科技亦在會場展出採用ORv3標準的全新機櫃式液冷系統，以及下一代產品概念的模組化伺服器，可節省部署時間、有效控制固定及經營成本，展現從設計、驗證到生產一站式滿足、具高度整合實力的系統整合服務。

鴻佰科技表示，公司除了高速運算所需的伺服器、加速器及資料儲存裝置外，亦針對節能環保的永續目標提供高效率的散熱解決方案。公司具備高度軟硬整合的設計製造服務實力，可依客戶運算需求，建置適合的全方位高速運算解決方案。