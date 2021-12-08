統振（6170）公告11月合併營收為新台幣2.52億元，受惠於金融科技與通訊、流通事業等業績成長，抵銷能源事業營收較去年同期減緩，支撐統振11月營收站穩2.5億元以上；累計前11月合併營收為新台幣27.31億元，年減18.08％。

統振表示，身為台灣唯一一家合法提供即時到匯以及假日到匯服務的移工匯款業者，於10月29日接軌沙盒實驗正式啟動營運後，引導外籍移工透過合法之管道辦理小額匯款，不僅手續費較傳統銀行便宜，且快速到匯優於其他匯兌方式，帶動外籍移工使用旗下Q pay APP系統進行小額匯兌的需求增加，統計今年前11月總會員數年增54％，推升了公司累計前11月金融科技匯款服務的營收較去年同期成長64％，奠定統振營運規模放大，同時助力獲利表現持續精進。

展望2021年第四季，統振維持審慎樂觀看法。為兼顧國內產業及照顧人力需求，台灣近日已辦理移工專案引進，根據勞動部移工入境規劃，12月14日以前預計可以有2500名移工入境，有望帶動統振金融科技與通訊的業務蒸蒸日上；再者，統振在集團資源整合綜效發揮之下，致力創造金融科技與通訊、能源、流通三大主要事業體齊步穩健擴張，挹注公司整體營運良好成長動能，同時期望透過集團多角化的經營策略，穩健的營運淨現金流，助力提升營運效率並進一步優化財務結構，蓄積集團未來營運的成長動能。