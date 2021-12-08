網通、電競、工業電腦需求暢旺，全漢(3015)前11月合併營收為154.11億元，年增13.5%，由於明年Intel 12th CPU上市可望帶動換機潮，且5G相關電源產品持續成長，搭配電動載具、新能源電池儲能和充電器市場佈局發酵，全漢表示，審慎樂觀看待明年，預期明年不會比今年差。

儘管今年電子產業鏈飽受缺料之苦，全漢因年初電競產品需求暢旺，網通及工業電腦在年中後接棒成長，Retail PC電源、IPC電源及ADAPTER產品營收均有顯著增長，今年業績表現亮眼，尤其今年IPC電源在1200W以上高功率電源的出貨成長，Redundant電源則因應數據中心需求以800W/1200W作為出貨主力，加上公司先前策略布局開發符合新安規的標準品和產品組合等因素，使毛利有所提升，前3季合併毛利率為14.48%，稅後盈餘為5.61億元，年增3.88%，每股盈餘為3元，今年11月合併營收為14.51億元，年成長5.51%，累計前11月合併營收為154.11億元，年增13.5%。

展望明年，全漢表示，由於高階電腦電源將走向兩極化，一是針對一般文書用的個人電腦電源，另一則是因應高速及圖形運算的CPU、GPU、DPU的電源，在電競和元宇宙的沉浸式體驗的需求下，大算力CPU和GPU會高速成長，需要更多高算力伺服器電源，並對電源有高功率、高效率及數位化要求；此外，明年Intel 12th CPU上市帶動換機潮，其中電源設計規範也將採用12VO規格，主打能與系統互動之高功率節能的電源設計，這也是高階電腦電源另一個機會，全漢是高階電腦電源全球知名大廠，針對500W到2700W開發布局一系列符合80-PLUS效率標章的白金和鈦金牌產品來滿足市場需求。

再者，在5G通訊協作系統方面，從IOT裝置、邊緣運算、交換機、基站、Gateway數據中心供應商都以5G協定作為運作基礎系統，全漢針對5G通訊協作系統的各個應用層設備都有和歐、美、中國等通訊領導大廠早期合作開發電源的經驗，並藉此經驗掌握各種設備的軟體和控制協定、尺寸規範，開發出適用於5G協作系統全系列設備的數位電源標準品，可以供給5G市場相關的白牌設備商快速導入或藉由數位軟體修改電源特性，使客戶免於無法獨立開發專業設備電源的困擾，全漢相關產品Adapter/IPC/Redundant電源預期在明年仍然會成長。

在新能源電池儲能和充電器市場部分，全漢表示，近幾年很多移動載具、除草機、輪船、遊憩車輛，從燃油動力系統改為電動機驅動系統的趨勢，相應的會有相當多的電池組、充電器的需求，這些商用載具有一定數量和品質的要求，全漢藉由全球銷售和FAE的夥伴建立及電源充電器的RD設計團隊，提供專業設計和60W-3300W完整產品線，目前已經打入世界前三歐系電動載具大廠，供應相關充電器，未來也會策略性和電池模組廠合作，繼續擴大相關業務。