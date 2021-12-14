水處理回收再利用等循環經濟業務量增加，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）自結11月稅前獲利1.13億元，月增27.9％，年增14.5％；累計今年前11個月稅前獲利12.62億元，年成長6.22％，每股稅前獲利18.15元。

今年前三季，崑鼎業務收入分別為，廢棄物處理收入35％、售電收入33％、其他收入20％、服務特許權收入10％、清運收入2％。

為爭取未來營運持續有成長，崑鼎指出，未來三年，國內預計還有十座焚化廠合約到期，將投入資源積極參與。在軌道工程上，近五年將有多條捷運的動態測試、後續主線及機廠設備維護工作機會。另外，還會以既有高雄、淡海輕軌經驗，併同集團爭取新建10餘條輕軌維護工作。

在回收再利用領域中水處理業務，崑鼎指出，國內政府及高科技業者已有許多規劃新建再生水處理廠，約50萬噸CMD，集團已取得鳳山及臨海案；後續將與集團合作，爭取興建後的操作維護工作。