在食物價格上揚帶動下，印度11月CPI(消費者物價指數)增幅加大，但仍處於當地央行的中期目標範圍內。因此，印度央行在2022年2月會議時，應該還是會維持目前利率不變。

根據印度官方最新數據，11月CPI年增4.91%，增幅大於10月的4.48%，但低於預估值5.1%。上周，印度央行維持利率沒變，同時也表示當今經濟成長是首要之務，要注意的是通膨風險以及Omircon新變體病毒株。

7到9月時，印度經濟成長年增8.4%，雖是全球主要經濟體中增幅最大的，但專家學者表示，新冠疫情的未來發展將是一個最大未知數。至於10月到12月這一季，印度央行預估CPI為5.1%，2022年首季可望上看5.7%。

印度最新CPI報告中，占近半數比重的物價年增1.87%，10月則漲0.85%。另外，食用油價格年增近30%，但蔬菜價格卻年減13.6%。

近幾個月，印度通膨一直在當地央行2%到6%目標值範圍游走。再加上印度政府11月曾減收燃油稅，以及全球原油價格走軟，都暫時抑止通膨再揚升力道。

專家學者憂心，隨著景氣復甦，印企恐將會不斷上漲製造成本轉嫁給消費者，未來幾個月當地還會看到整體通膨增加現象。同時，市場風險程度也會同步上漲。但印度央行應會按兵不動，未來幾個月利率估不變。

印度11月零售燃料價格年增13.35%，10月則上升14.35%。市場估計，11月份剔除食物與能源價格的通膨年增率為6.08%至6.2%之間，而10月為6%至6.1%。

然而，印度政府這次並未公佈核心通膨相關數據。