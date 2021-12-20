巴隆財經周刊報導，今年受能源與貴金屬價格拉鋸、導致原物料商品市場呈現大幅波動。展望明年，由於新冠疫情對經濟活動造成衝擊，加上全球央行逐漸緊縮貨幣政策，商品行情恐將陷入困局。

今年原物料商品普遍表現良好，標普GSCI商品價格指數年初以來強漲32％，然而帶領商品指數大漲的主要功臣是能源，標普GSCI能源指數今年漲幅高達47％，不過貴金屬指數卻下跌近7％。

展望明年商品行情，道富集團（State Street）全球總體經濟策略師迪克森（Noel Dixon）則持保守看法，他說：「由於全球央行開始緊縮貨幣政策，2022年對商品是更具挑戰的一年。」

他指出為了舒緩供應問題造成的通膨壓力，各國央行相繼透過緊縮政策做為因應，但卻可能導致政策失誤，反而對需求造成傷害。

美國聯準會在上周宣布將比預期提早結束購債計畫，並暗示明年將有三次升息以抑制通膨續升。

針對明年金價走勢，SummerHaven投資管理公司研究主任巴瓦吉（Geetesh Bhardwaj）認為，將視Omicron疫情如何影響全球經濟與貿易而定。他說鑒於通膨問題比聯準會預期更加棘手，任何對成長前景的信心減弱，都反將助長金價走勢。

至於能源市場方面，第四季天然氣期貨價格雖然遽跌36％，但今年漲幅預料仍有48％。至於美國西德州油價今年也強漲46％。

迪克森表示，道富集團對油價前景抱持中立看法，原因是經濟成長趨緩與石油供給減少。他說頁岩油開採商因為法規及需求不確定性，拒絕增加產出。

天然氣市場料將持續緊繃，並推升明年價格續漲。迪克森指出，供應商目前仍舊產能滿載，導致今年遭遇能源危機的歐元國家，明年將帶動天然氣價格再度走揚。

Neuberger Berman投資集團認為，明年原物料商品市場面臨的實質風險將是需求。聯準會縮減資產購買與調升利率雖然不太可能嚴重影響日常生活，Omicron肆虐也不至於扼殺需求，但卻可能讓需求出現延滯。