韓股周一創下近3周最糟糕的跌幅。對Omicron變種病毒的擔憂，以及歐洲國家開始收緊社交管制，引發外國投資人大幅拋售。韓元和基準債券殖利率下滑。

周一南韓KOSPI指數收跌54.73點或1.81%，為2963.00點，為自12月2日來最低收盤點，也是自11月30日來最大單日跌幅。

科技巨頭公司下滑。三星電子跌1.15%，報7.71萬韓元；SK海力士跌1.23%，報12.05萬韓元。

網路營運商Naver跌2.99%，為37.3萬韓元；樂金化學跌5.88%，為65.6萬韓元；現代汽車跌2.15%，為20.5萬韓元。

在主板上，外資賣超5523億韓元，為自10月29日以來最大的單日賣超。

隨著Omicron病毒全球蔓延，以及荷蘭進入全國大封鎖，投資人開始轉向安全港。

美聯準會官員上周五說，美通膨高漲，就業市場至少在疫情持續之際已接近完全(就業)的潛力，美聯準會在明年三月結束債券購買計畫後不久，將提高利率。

在境內交易平台，韓元跌0.83%，1190.8韓元兌1美元。

流動性最強的3年期韓國國債殖利率下跌3.2個基點，為1.741%，而基準的10年期國債殖利率下跌4.5個基點，至2.108%。