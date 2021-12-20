國泰金(2882)公布12月國民經濟信心調查結果，由於變種病毒傳播，景氣展望指數下降；而有57％民眾認為2022年通膨率高於2％：也因國際股市走勢震盪，民眾股市樂觀情緒下降。

國發會最新公布的10月景氣對策信號維持紅燈，領先指標與同步指標皆上揚；近期變種病毒開始傳播至全球多國，邊境管制趨嚴，景氣展望指數由上月21.2下降至4.6，現況指數由上月17.8走低至12.8；民眾薪資上漲預期指數由上月14.3下滑至13.2，大額消費意願指數由上月21.4降至11.6，顯示民眾對變種病毒的擔憂開始影響大額消費意願。

主計總處估計2022年經濟成長4.15％，12月調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為4.39％，81％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為2.21％，預期2022年通貨膨脹率高於2％的民眾比例為57％。

近期變種病毒傳播至全球多個國家，各國提升邊境管制，國際股市走勢震盪，民眾對股市的樂觀情緒下降，風險偏好指數則上升。調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數由上月13.5下降至11.9，風險偏好指數則由上月11.5上升至15.2。