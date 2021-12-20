時序進入2021年末，雖然近期因Omricon變種病毒干擾投資人信心造成市場震盪，但中租投顧認為影響程度將逐步降低。2022年全球景氣仍處於上行階段，但通膨及資金退場議題將使市場波動加劇，建議可趁近期拉回逢低布局。

中租投顧副總經理蘇皓毅表示，全球面對疫情應變能力已比去年更有經驗，且隨著全球疫苗接種率持續提升，對市場影響程度將逐步降低。經濟合作暨發展組織（OECD）主要成員國疫後復甦強勁，預期消費與服務明年需求將持續增長，顯示全球景氣仍處於上行階段。

不過，蘇皓毅指出，通膨疑慮及資金退場成為投資人明年應關注的投資風險重點，預期2項議題將使市場波動將逐漸向上，建議投資人此時選擇投資標的，更應從經濟基本面及企業獲利進行挑選。

蘇皓毅認為，美國仍然是全球經濟成長主要動力來源，持續看好明年表現。歐洲基本面佳且估值低、富有投資價值，惟須留意歐洲經濟成長力道放緩、與美歐經濟成長不同調所帶來的風險。

對於2022年資產配置，中租基金平台建議股市優於債市、成熟市場優於新興市場。除了長期看好的美歐市場，建議可運用定期定額方式，參與目前基期較低、富長期投資價值的新興市場，以及成長動能強但近期波動較大的產業、主題股票基金，藉以捕捉輪動機會。

產業方面，中租基金平台則建議加入與通膨相關的基礎建設基金，或與氣候變遷議題具相關性的綠能基金、能源轉型基金。債券配置方面，蘇皓毅建議增持短天期債券基金，以降低投資組合對利率的敏感度，或增持實質回報策略和高息債基金。

針對定期定額投資需求，中租基金平台對此推出「2021有購大FUN節」和「中租母子鎖利GO申購優惠」，前者至今年底新設定期定額可享終身0手續費優惠，後者則「用基金養基金」、透過循環方式放大投資效益，至今年底亦推出申購0手續費優惠。