綠能及大陸電動車廠需求快速成長，法人看好信邦(3023)明年營運，並將信邦目標價上調至320元，今天外資也大買信邦1562張，激勵信邦股價逆勢收高。

信邦近幾年營運因MAGIC佈局發酵，業績呈現高度成長，今年雖然風電客戶需求不如預期，但整體營運仍表現亮眼，今年前3季營業淨利23.13億元，較去年同期成長13.6%，稅後盈餘18.84億元，較去年同期16.56億元成長13.79%，亦是歷年同期新高，每股盈餘8.09元，受惠於醫療、綠能及工業應用需求強勁，信邦11月合併營收為22.51億元，月增6.11%，年增成長7.18%，創下單月歷史新高；累計前11月合併營收為235.2億元，較去年同期成長18.29%，為歷年同期新高。

信邦表示，明年第1季將力拚比今年同期好。

信邦電子「苗栗中華新廠」日前正式開幕，信邦董事長王紹新表示，新廠將以生產半導體高階設備及工業控制相關產品為主，目前新廠自動化產線比重約30%，未來將逐步提高至40%~45%，隨著新廠及新產品放量出貨，明年業績可望較今年兩位數成長。