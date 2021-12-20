全漢(3015)推出SFX 12VO電源供應器FSP750-27SCB，新產品有效降低待機功耗，滿足新一代CPU與GPU的高能耗需求，由於明年Intel 12th CPU上市可望帶動換機潮，且5G相關電源產品持續成長，搭配電動載具、新能源電池儲能和充電器市場佈局發酵，全漢表示，明年不會比今年差。

全漢表示，高耗能CPU與GPU配置需要高穩定的電力供給以確保系統正常運作、提供玩家所需的運算效能與好的電競體驗，全球首發SFX 12VO電源供應器FSP750-27SCB，可讓PC系統符合2021年7月1日美國加州能效法規所公告的CEC Tier II 能效標準，有效降低待機功耗，滿足新一代CPU與GPU的高能耗需求，適合市場上小型化電腦搭配高階系統的配置。

SFX 12VO電源供應器在線材的設計上與現有的Multi Rail相比差異極大，相較於傳統的Multi Rail輸出，Single Rail 12VO電源供應器採用12V+12Vsb單組12V輸出設計，可有效提高電源轉換效率，控制輸出電壓穩定度，降低能源轉換損失，讓玩家有更好的智慧風控體驗。

再者，SFX12VO的供電線材已從MB 24 pin減少至MB 10 pin，保留原本的CPU 4+4 pin並提供PCIe 8 pin或6+2 pin給顯卡使用，因此SFX 12VO在線材設計上具備了理線方便、維修組裝容易、系統空間散熱好等優點，可適用於電競PC與電競NUC。

儘管今年電子產業鏈飽受缺料之苦，全漢因年初電競產品需求暢旺，網通及工業電腦在年中後接棒成長，Retail PC電源、IPC電源及ADAPTER產品營收均有顯著增長，今年業績表現亮眼，尤其今年IPC電源在1200W以上高功率電源的出貨成長，Redundant電源則因應數據中心需求以800W/1200W作為出貨主力，加上公司先前策略布局開發符合新安規的標準品和產品組合等因素，使毛利有所提升，今年前3季合併毛利率為14.48%，稅後盈餘為5.61億元，年增3.88%，每股盈餘為3元，累計前11月合併營收為154.11億元，年增13.5%。