新華社報導，大陸工信部20日召開視訊會議，總結年度工作，同時也部署2022年重點任務。會議強調，2022年有幾大重點任務，包括著力提振工業經濟；加快基礎和關鍵領域創新突破；擴大新能源汽車、綠色智慧家電、綠色建材消費等。

工信部官網公布的新聞稿稱，2021年以來，工業經濟持續恢復增長，產業鏈供應鏈韌性得到提升，中小企業紓困解難支持力度加大，疫苗和重要醫療物資保障任務全面完成，新冠疫苗年產能達到70億劑。

展望2022年，會議強調年要做好六個方面重點任務。一是著力提振工業經濟，為穩定經濟大盤提供有力支撐。深化產融合作，著力提振製造業投資。擴大新能源汽車、綠色智慧家電、綠色建材消費。

二是加快推進基礎和關鍵領域創新突破，進一步增強產業鏈供應鏈韌性。三是加大對中小企業的紓困幫扶，促進企業專精特新發展。

四是強化應用導向，提升資訊通信服務供給能力。穩妥有序開展5G和千兆光網建設，到2022年底千兆光網具備覆蓋超過四億戶家庭的能力。推進APP專項整治，健全車聯網和智慧網聯汽車等安全保障體系，提高無線電頻譜資源利用水準。

五是推動製造業數位化轉型，增強產業發展新優勢新動能。六是實施工業領域碳達峰行動，穩步推進產業綠色低碳轉型。大力發展綠色製造，開展綠色低碳技術和產品示範應用，堅決遏制「兩高」項目盲目發展。