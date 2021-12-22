王道銀行（2897）（22）日發行首檔綠色債券，發行總額為新台幣5億元，所募集資金將全數用於支持再生能源及能源科技發展，期能發揮金融影響力，促進環境與社會的永續發展。

為了響應國際趨勢以及政府發展綠色金融相關舉措，王道銀行近年積極推動永續金融，並於今年正式簽署「赤道原則」，成為國際組織赤道原則協會的一員，將環境與社會風險評估納入專案融資審查流程，進一步落實責任授信；此外，更規劃訂定企業授信之永續審查標準，亦導入永續投資概念，將環境、社會與公司治理（ESG）議題納入金融決策中，逐步推展責任授信與責任投資，促進產業和社會的共榮。

王道銀行已取得櫃買中心核發的綠色債券資格認可，此次所發行之綠色債券為無擔保一般順位金融債券，總額新台幣5億元，發行期限為三年，票面利率為固定年利率0.65％；王道銀行擬將該筆資金全數用於協助再生能源及能源科技發展，透過融資協助廠商建置太陽能發電站等相關再生能源設施，以期帶動我國綠能科技與產業進步，增進能源多元化及改善環境品質。此債券發行符合櫃買中心所發佈之「永續發展債券作業要點」及國際資本市場協會（ICMA）的綠色債券原則（GBP）相關規定。