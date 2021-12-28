在履新兩天後，新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞首次外出調研。他27日在烏魯木齊市調研時強調，要完整準確全面貫徹新時代中共治疆方略，牢牢扭住社會穩定和長治久安總目標，依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆。要在依法治疆上下更大功夫。

據《新疆日報》披露，馬興瑞先後去的地方包括天山區固原巷社區、烏魯木齊經濟技術開發區政務服務中心、烏魯木齊市北園春市場、新疆國際大巴扎景區。分別關注了社區服務、絲綢之路經濟帶核心區建設、景區運營等工作。

2020年9月召開的第三次中共中央新疆工作座談會定調，當前和今後一個時期做好新疆工作，要完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，牢牢扭住新疆工作總目標，依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆。

12月25日履新時，馬興瑞就提到，將完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，堅持把社會穩定和長治久安作為新疆工作總目標，堅定不移促進新疆社會大局持續穩定長期穩定，決不讓來之不易的穩定形勢發生逆轉。

調研期間，馬興瑞再度強調完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略。他說，要在依法治疆上「下更大功夫」。把依法治國的要求落實到新疆工作各個領域，全面形成黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障的社會治理體制，保持社會大局持續穩定長期穩定。在推動共同富裕上持續發力，讓各族群眾的生活一年更比一年好。

此外，香港明報分析，馬興瑞的任命意味著中共二十大人事調整正式拉開序幕，背後也凸顯出除東南數省官員外，「軍工航天系」（馬興瑞，現遼寧省委書記張國清、湖南省委書記張慶偉等）、「有廣東執政經驗」（馬興瑞，王偉中，許勤等）以及「有魄力和鬥爭意識」的官員，將成為二十大人事中極為重要的選拔標準。