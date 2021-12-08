工業電腦廠凌華(6166)宣布攜手Pixus Technologies，共同開發高度整合、符合開放式感測系統架構（SOSA）的OpenVPX系統解決方案，未來幾個月將建構整合式產品概念驗證（PoC）展示方案，並攜手全球系統整合商發展進階C4ISR應用，搶攻航太和國防等應用商機。

凌華指出，此次策略合作關係結合凌華在關鍵任務型強固嵌入式運算領域的豐富經驗，以及Pixus在系統背板和機箱平台相容軍用標準設計方面的深厚知識。雙方將共同提供非專屬、開放式嵌入運算能力，協助系統整合商專注並差異化終端應用。

SOSA聯盟主要業務為基於美國國防部（DoD）最新模組化開放系統策略（MOSA）或商用開放標準，開發非專屬開放系統架構，並為指揮、控制、通訊、電腦、情報、監視和偵察（C4ISR）系統制定相關指南規範。

凌華同時為SOSA及未來機載能力環境（FACE）聯盟的活躍成員，藉此提供如OpenVPX符合開放標準的尖端系統。由於設計時即考量互通性需求，能使系統整合商縮短布建時間，並最大程度減少開發挑戰，尤其是尺寸、重量和功率（SWaP）等重要嚴苛環境。

凌華美洲區總經理Elizabeth Campbell指出，C4ISR在能力和複雜度方面的推進，正改變航太和國防系統特性，複雜度增加時成本也會提高。SOSA透過各產業參與，擁有陸海空三種服務支援，可實現、增強和加速價格合理、功能強大、可互通操作和可升級系統部署。

Elizabeth Campbell表示，凌華旗下Ampro在相容軍用標準、提供強固型解決方案擁有40多年經驗和專家知識，與Pixus策略結盟，將為系統整合商提供完全整合、支援SOSA的OpenVPX系統解決方案，能縮短上市時間、並降低開發成本。

Pixus銷售暨行銷副總裁Justin Moll表示，新興的SOSA和VITA態勢使公司可利用在高性能OpenVPX背板設計和機箱平台的熱管理能力和專家知識，結合凌華的嵌入式運算和處理器專長，可針對相容SOSA的ATR和框架安裝系統要求開發預先測試和整合型設計。