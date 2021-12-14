2021年台北自動化工業大展將於明（15）日登場，工業電腦大廠研華(2395)以「攜手產業夥伴，引領AIoT數位創新」為題，與產業共創夥伴共同展示智慧工廠、智慧機械設備、環境能源管理等三大領域完整解決方案，盼助力推動台灣中小企業數位轉型。

研華工業物聯網事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠表示，新冠肺炎疫情衝擊全球產業，讓許多企業不得不正視數位轉型必要性，尤其製造業更積極引進各項智慧科技應用，希望能降低成本、提高生產效率，進而在後疫情時代搶得先機。

為加速製造業者透過智慧化與自動化進行數位轉型，張敏忠指出，研華今年特別鎖定智慧工廠、智慧機械設備、環境能源管理等三大領域，提供結合產業專業知識（Domain Know-how）與軟硬體設備的完整解決方案，一次滿足製造業各式轉型需求。

研華秉持實踐「智能地球推手」的企業願景，藉由多年自身產業經驗及攜手台灣在地產業夥伴，積極以共創模式協同建構各產業生態體系，發展廠內實例落地應用。今年延續過往模式，與多家產業伙伴攜手合展。

研華將與偲倢科技與凌群科技展示AI、設備運維解決方案，與銳鼎科技、達易智造針對在流程式和離散式製造，展出智慧工廠等數位轉型方案，並聯手環研智聯、工研院和邑控科技，透過AIoT核心技術提供綠電、再生能源和水務等相關應用方案。

為強化生態夥伴互動交流，研華將每日11點半在攤位上進行進行研華WISE-4000系列、WISE-STACK混合式工業雲新品發布，下午2點半邀請偲倢科技和凌群科技分享產業落地成功案例，並在每日上午11點、下午2點及4點舉辦定點導覽。