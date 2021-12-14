POS廠虹堡(5258)今（14）日應邀召開法說，受惠歐美解封後訂單需求湧現，2021年前11月營收已提前改寫年度新高。目前訂單能見度已達明年上半年，公司正致力解決長短料問題，並看好分公司及新產品布局效益顯現，對明年營運持續成長維持審慎樂觀。

虹堡受惠急單湧現、並因應客戶需求採空運出貨，2021年11月自結合併營收4.55億元，月增3.4％、年增達42.67％，改寫同期新高、歷史第四高。累計前11月合併營收38.5億元、年增達19.59％，已提前改寫年度新高。

虹堡指出，今年營運成長動能主要來自歐美地區，主因解封後訂單需求回升，但供應鏈長短料問題導致出貨因缺料而遞延，並受零組件及運費上漲、匯率波動等逆風干擾，使前三季歸屬母公司稅後淨利1.09億元、年減19.08％，每股盈餘（EPS）1.23元。

虹堡表示，歐美無人自助服務的訂單需求自解封後持續增加，客戶並無重複下單狀況、能見度已達明年上半年，零組件缺料成為影響出貨主因，目前電源管理IC仍缺，但整體缺料品項已有減少，預期狀況明年首季將更明朗。

虹堡指出，11月營收動能轉強，主要受惠北美無人支付系統、南歐銀行標案拉貨轉強，以及旗下電子轉帳系統（EFTPOS）解決方案供應商Spire Payments遞延訂單逐步出貨，預期12月營收可望持穩高檔、全年篤定創高

由於訂單需求強勁，虹堡明年聚焦如何加速出貨，由於生產周期拉長，公司因應客戶急單改採空運出貨，避開海運塞港狀況，並爭取漲價以反映成本，明年上半年單月營收目標達5億元水準，若無缺料影響，單月營收規模可達6～7億元。

展望後市，隨著遞延及新訂單進入認證階段，明年將陸續出貨，配合毛利率較高的Spire Payments營運貢獻提升，以及零組件與運費高漲、匯率波動等不利因素有望逐步緩解，虹堡對明年營運審慎樂觀，目標明年營運持續成長。