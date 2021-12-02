智慧家電大廠禾聯碩（5283）2022年舉行新品發表會，禾聯碩指出，幾年積極擴充新產品線、做出差異化，過去聚焦B2C的布局會逐步朝B2B發展，著手研發結合AIOT的家電產品，切入智慧居家市場。

禾聯碩指出，今年6至9月間，由於天雨天數較多及疫情影響通路消費意願，單月營收出現6～18％的衰退，不過自10月起，市場對於家電後續漲價的預期心理，加上五倍券帶動家電消費意願，過去進入淡季的空調銷售更呈現「淡季不淡」的情形，帶動10月營收成長逾三成，累計前十月營收53.4億元、年增2.6％，前三季EPS為9.13元，可望朝連續六年賺逾一個資本額前進。

預期年底消費旺季、加上禾聯在「班班有冷氣」計劃中全台共獲1萬多台的冷氣訂單，在國產品牌中居第二位，將挹注營收表現持續成長動能，不過包括銅、鐵、鋁等原物料價格上漲，對於後續毛利仍是較大挑戰。

此次禾聯新品發表以「家是未來 JUST FUTURE」為主題，針對產品開發定位為「更健康舒適的居家環境 、凝聚家庭的功能性、建構更完善的智慧家電體系」三大方向。

禾聯空調開發多項全新的R32環保空調商品，為符合新建大樓空間設計，今年在多款室外機，與窗型機體設計上將殼體減薄及小型化，滿足以往因空間限制，必須捨棄禾聯空調產品的消費者。

液晶朝向高規格的5G來強化智慧環控中心，洗衣機結合IOT、蒸氣洗推出新品，直立式冷凍櫃朝向變頻省電、機種豐富、大空間設計；綜合家電持續不斷的推出創新商品，特別針對疫後居家需求，優先推出風扇、電暖氣、除濕機等商品，也順應近年興起的自煮趨勢推出一系列廚電商品，給消費者更生活化的AIoT智慧家庭體驗。