美國投資人對Omicron新冠變種病毒的擔憂緩解並搶進科技股，周二美股全面大漲，費城半導體指數大漲近5%創新高；台股今日由台積電(2330)、聯電(2303)、聯發科(2454)半導體權值股領軍，航運股由長榮(2603)等貨櫃三雄續強，傳產、金融股表現亦穩。台股開高走高，一度大漲191點達17988.88點，進逼18000點仍先暫時止步整理。

周二，標普500指數和以科技股為主的那斯達克指數均創下3月初以來最大單日漲幅。道瓊工業平均指數收漲492.40點或1.4%，為35719.43點。標準普爾500指數漲95.08點或2.07%，為4686.75點，距離歷史高點僅差1%左右。那斯達克綜合指數大漲461.76點或3.03%，收在15686.92點。

費城半導體指數大漲近5%創新高，台積電ADR上漲2.67%，聯電ADR上漲4.15%；台積電等半導體權值股今日領軍，台股早盤開高走高；一舉超越17800、17900點關卡；但上檔進逼18000點關卡，加上逢高獲利了結，台股漲幅收斂，回到17900點之上強勢整理之格局，技術面仍多頭排列。

回顧周二，昨日台股受到台積電和航運族群尾盤積極助攻，指數由黑翻紅，大漲108點，收當日最高，幾乎要攻上17800點關卡，多頭趁著美股大漲，再接再厲，今早一度進逼18000點，惟短線萬八大關的壓力仍不容輕忽。目前中小型電子股逢財報空窗期的作夢行情與作帳行情持續，台積電、聯發科等電子權值股續強，台股下半周可望仍是高檔整理。