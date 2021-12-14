全球對Omicron疫情擴散導致經濟受到衝擊的憂慮再起，市場也正在關注FOMC會議的走向，加上美國勞工部周二(14日)公布最新報告，11 月生產者物價指數 (PPI)年增9.6%、創2010年11月以來新高紀錄，加深了Taper與升息循環的可能性，美股3大期指盤前走低。美股周二開盤跌近百點，電動車大廠特斯拉股價再挫近3%。

截至台灣時間14日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌41.89點或0.12%、暫報35,609.06點；標普500指數下跌26.45點或0.57%、暫報4,642.52點；那斯達克指數下跌159.77點或1.04%、暫報15,253.51點；費城半導體指數下跌39.99點或1.05%、暫報3,774.44點。

5大科技巨頭股價，特斯拉股價下跌2.49%、暫報942.37美元。NVIDIA股價下跌2.55%、暫報274.42美元；AMD股價下跌0.70%、暫報132.86美元；英特爾下跌0.42%、暫報49.79美元；高通下跌1.15%、暫報181.22美元。

台積電ADR股價下跌0.33%、暫報116.05美元；聯電ADR股價下跌0.41%、暫報10.96美元。

報告指出，美國11月PPI 月增 0.8%也高於前值，均高於市場預期，排除食品、能源和貿易服務的美國11月核心PPI月增0.7%、年增6.9%，也均高於市場預期。

經濟學家預期，Fed預計將每月Taper的150億美元擴大至300億美元，代表貨幣寬鬆政策(QE)將在明年3月提早退場，美國聯準會(Fed)主席鮑爾日前已經將將刪除「暫時性」(transitory)從貨幣政策當中的通膨敘述刪除，市場也關注對於貨幣政策緊縮態度，若超乎市場預期的強硬，恐怕會讓股市出現震盪。