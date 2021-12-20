因擔心Omicron擴散以及全球主要央行恐怕會有升息舉措，造成日股開低走低，20日早盤結束時，日經指數收28055.28點，跌490.4點或1.72%。同時，東證收1952.48點，跌31.99點或1.61%。

奇巴金資產管理表示，Omicron帶來的影響性似乎比原本預估來得要大，因為有些國家已經開始重新封閉國度。還有，再加上上周幾個主要市場，陸續宣布要減少債券購買規模，也增添不少利空消息。

事實上，為了避免Omicron大幅傳染，荷蘭已於歐洲時間19日再度重回封鎖狀態。

日股20日早盤，幾乎是全部產業都是走低，其中輪胎製造商跌3.89%最多。有消息傳出，普利司通輪胎正在裁員調整人力，因此股價一度走跌近4%。

同時，券商也下跌，野村跌2.97%，日本最大網路證券交易平台SBI更是大跌6.02%，另外大和證券也跌2.65%。

醫療器材業者奧林巴斯雖表示將執行庫藏股，但股價卻開高走低下跌1.15%。