受到美國購債縮減與升息訊號偏鷹派等影響，歐美股震盪，市場資金轉向防禦性類股。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周美股及亞洲不含日本持續呈現淨流入，其他市場均呈現淨流出；其中美股已333.63億美元，續居全球股市動能之冠。

安聯投信表示，投資人正面看待經濟表現前景，惟年底趨於謹慎，防禦性類股延續漲勢，其中又以水資源領域最為抗跌。且接近年底假期，投資情緒降溫，加上新一波疫情影響下，部分賽事可能繼續受到影響、壓抑相關類股走勢。

回到基本面，安聯投信表示，全球經濟呈現擴張放緩，不過，企業獲利仍將維持正成長，營運仍舊穩健。就景氣表現來看， 明年將逐步回歸常態經濟，增速下滑但仍高於疫情前水準，成熟市場經濟成長率表現在疫苗施打率較高的情勢下，仍優於新興市場。

根據IMF預估明年全球經濟成長率從前一年度的5.9％降至4.9％，景氣增速放緩，然而此一水準仍高於新冠肺炎疫情前全球經濟成長的均值3.7％，經濟仍然處於擴張態勢。其中，已開發市場相對穩健，新興市場則是差距甚大。

展望後市，安聯投信表示，隨著明年經濟回歸正常，成長動能雖放緩，但預估企業獲利仍有5-10％的正成長； 全球主要央行貨幣政策回歸正常化，資金牽動市場信心，也讓明年市場較易呈現高波動度。策略上宜把握從趨勢找成長、以主動抗波動的大原則。