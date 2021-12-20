A股三大指數20日開低走低，創業板指持續下行，失守3400點。概念股方面，中藥、房地產相關類股強勢拉升；新冠檢測、醫療器械、農業股走強；鋰電、儲能、電力等新能源類股下挫；雲遊戲、元宇宙概念股持續低迷。

午後指數全線下挫，滬指跌幅擴大超1％，跌破3600點，創指持續下探跌超3％，權重寧德時代跌超6％。醫美、白酒、稀土等概念股活躍；煤炭、燃氣、化工等週期類股集體走弱。總體而言，市場情緒趨冷，個股呈普跌態勢，兩市成交連續第42個交易日破人民幣（下同）兆元。

截至收盤，滬指報3593.6點，跌1.07%，成交額為4918億元（上一交易日成交額為4917億元）；深成指報14569.18點，跌2.01％，成交額為6664億元（上一交易日成交額為6675億元）；創指報3332.61點，跌2.96％，成交額為2649億元（上一交易日成交額為2889億元）。

從盤面上看，中藥、新冠檢測、房地產類股漲幅居前。電力、磷化工、雲遊戲相關類股跌幅居前。