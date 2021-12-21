大陸最大行動通訊服務商中國移動20日公告稱，其A股首次公開發行（IPO）發行價格定為人民幣（下同）57.58元，全額行使超額配售選擇權情況下，預計募集資金總額將高至560億元。

據此計算，其有望創下A股逾11年最大IPO，在A股IPO融資規模中排名第五。公告並顯示，未考慮超額配售選擇權情況下，則本次中移動A股發行募資規模約為487億元。

路透21日報導，中移動上週末發布網上路演公告稱，本次擬公開發行股票數量不超過8.46億股，占發行後公司已發行股份總數的比例不超過3.97％，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15％的超額配售選擇權（即「綠鞋」機制），若綠鞋全額行使，則發行總股數將擴大至9.73億股，約占比4.53％。

中國移動2021年前三季淨利潤為872億元，年增6.9％；前三季度營收達6486億元，年增12.9％，其中通信服務收入達5729億元，年增9％。

此前，中國移動因受美國川普政府投資禁令影響而遭紐約證交所摘牌，之後宣布考慮回歸A股掛牌。至此中國三大電信營運商也將齊聚A股。除了中國移動之外，中國聯通早已在A股上市，中國電信自美國退市後在2021年8月也火速回歸A股，其A股IPO發行價格為4.53元，但上市後不久就跌破發行價。