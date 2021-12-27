林秉樞施暴案爆交通部公路總局IP修改林秉樞維基百科資料，公路總局今證實，是臨時人員「出自好奇心」才修改。國民黨團今痛批，交通部長王國材上任，除了台鐵、港務公司出包不斷，觀光局浮編、濫編宣傳預算、宜蘭高鐵選址爭議、而林秉樞IP案1分鐘就可以查出來卻花1個月，再再顯示王國材根本管不動、管不好交通部所屬業務應下台負責。

總召費鴻泰表示，王國財上任半年多以來，台鐵依舊出包不斷。昨日又發生在台中港準備停靠碼頭的貨櫃船，竟然撞上碼頭事故，6月初高雄港天車崩塌事故，損失至少5億元，現在賠償責任還在釐清，責任仍在追究當中。

費鴻泰表示，立法院正在審查111年度中央政府總預算，國民黨團發現交通部觀光局將25.5億元的宣傳費用，改編入基金預算內，有違過去宣傳預算編在公務預算之中，而且比其他中央部會的宣傳費還要多，且都是委託案，委託到最後都變成網軍，目前已凍結5.5億元，要求交通部在朝野協商時說清楚。

費鴻泰指出，國家運作不是螺絲鬆了，而是掉滿地，交通部所屬的台鐵、港務公司、公路總局狀況不斷，國民黨團認為王國材部長能力不足、認真不足、監督嚴重失誤、錯誤連連，在本會期結束後，應當下台，蔡政府必須找個有能力的人擔任。

書記長陳玉珍表示，鐵路做不好，港務也狀況連連，現在連公路總局也在其中，12月初林秉樞案，牽扯出透過交通部公路總局IP修改維基百科內容，今天上午公路總局對外宣布，是任職台北監理站臨時人員所為。

陳玉珍質疑，1分鐘就能查出IP位置，必要花上1個月時間？修改維基百科必須先註冊，經過驗證後才能進行修改，一位臨時人員有必要這麼做嗎？一位臨時人員有能力編輯如此高度敏感的內容？難道交通部、公路總局有什麼不可告人的秘密？