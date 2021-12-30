在假期期間，美股周三漲跌互見，道瓊和標普創新高。港股在昨日小跌後，周四仍為上下波動，一度失守2萬3000點，收盤小漲。

周四香港恆生指數收漲25.47點或0.11%，為23112.01點。國企股(H股)跌2.32點或0.03%，為8096.44點。

中醫藥概念股上漲，康臣藥業漲6.6%，健倍苗苗漲6.4%，固生堂漲6.9%。

恆大系和內房股下跌。中國恆大跌9.1%，恆大汽車跌4.8%。中國奧園跌8.7%，富力地產跌5.6%，世茂集團跌2.7%。

商湯科技漲7.27%，報4.13港元。該人工智慧公司周三終於在港股掛牌上市，公司每股定價3.85港元，為發行價區間3.85至3.99港元的下端，希望籌資7.4億美元，該交易對商湯的估值為164億美元。中國機構在IPO中購買了67%的發行股；而商湯已將美國投資人排除在IPO之外。

一些分析師曾預計，商湯股票在上市首日將會下挫，原因是IPO過程中需求相對疲弱，以及市場擔心該公司被列入美國投資黑名單。但新鴻基証券分析師Kenny Ng認為，支撐股價上漲的主因是市場已消化了美國制裁問題。