今天是元旦連假首日，交通部長王國材上午視察高公局交控中心後表示，國道交通大致順暢。路況預報員說，交通量較去年同期增加5%，其中國道5號壅塞情形預計持續到下午4時。

王國材上午到交通部高速公路局北區交通控制中心視察後接受媒體聯訪時表示，國道從昨天到今天有2起車禍，新竹系統、彰化、國道5號有短暫壅塞，但今年比去年同期順暢很多。

他並指出，國道今年有幾項重要建設，包括國道1號彰化至員林段雙向增加各1車道、國1五楊高架道路增加楊梅休息區等，幾個瓶頸路段今年看起來狀況都不錯。

此外，王國材表示，高公局、交通部公路總局在蘇花改及西濱的交通資訊聯繫也做得不錯。

高公局路況預報員游衣芸接受媒體聯訪表示，今天交通量較去年同期增加5%，下午南向將出現壅塞情形，連假第1、2天南下建議下午出發，第2、3天北上建議上午出發。

游衣芸說，國5今天壅塞情形預計從清晨5時持續到下午4時，南下民眾建議使用大眾運輸工具、避開壅塞路段及時段，或使用台9線替代道路。（編輯：唐聲揚）1101231