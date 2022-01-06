光寶科(2301)受惠於訂單遞延，2021年第4季合併營收為445.69億元，季增6%，光寶科總經理邱森彬表示，去年第4季在產品組合優化下，毛利率可望優於2020年同期。

由於車用電子及雲端運算需求強勁，且部分受缺料影響訂單遞延至第4季，光寶科2021年第4季營運打破往年高峰落在第3季，2021年12月全球合併營收為150.58億元，月增1%，續創去年單月新高，不含自去年起不列入合併財報之閎暉實業，年增14%；累計2021年第4季合併營收為445.69億元，季增6%、年增9%；受惠於核心事業終端市場需求穩定，累計2021年合併營收為1648.27億元，年增10%。

就各部門來看，筆記型電腦與遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品市場需求上升以及雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及消費性電子部門整體營收年增15%，營收佔比達56%；雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增5%，營收佔比25%，受惠於LED之光耦合器與感測模組在5G、AIoT、綠能應用等出貨暢旺，以及高階Mini LED需求提升，光電部門營收年增8%，營收佔比為19%。