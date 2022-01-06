官靈芝縱橫樂壇超過40年，隨著疫情逐漸趨緩，將重回睽違5年的Live House演出，1月8、9日於China Pa中國父音樂餐廳舉辦個人專場演唱會，特別邀請叱吒北台灣30年三代 Live House 界的歌手Joyce、朱永怡連袂演出，以及台灣 live band 大前輩苦瓜老師，一起將台下觀眾帶回到 70s~90s 的 Live House 黃金年代，讓觀眾一起感受現場零距離的即場演唱功力。
官靈芝表示，疫情期間透過飲食和保健瘦下5公斤，體脂肪少了8％，內臟脂肪少了2％，整個人更為清爽健康，她真心覺得就算疫情帶來很大的衝擊，也必須從中找到一絲正面的結果。農曆新年即將到來，她期盼大家都可以免於恐懼安穩的過個好年。她也透露已在籌劃下一張專輯。
官靈芝2009年以首張個人客語專輯《頭擺的你》獲第21屆金曲獎最佳客語歌手獎。2019年憑藉專輯《爵好 Jazz’s Good！》入圍第30屆金曲獎最佳台語女歌手獎。擅長拉丁爵士曲風，能飆唱8國語言的她，也曾參加《中國新歌聲》選秀節目並成為哈林戰隊一員，她更是史上首位登少林寺演唱的流行歌手，再次重回最熟悉的Live House開唱，官靈芝邀請樂迷一起到場來趴踢。
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