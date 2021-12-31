今（31）日是元旦連續假期第一天，昨日下午起台64線中和路段、台65線土城路段、台86線關廟路段、台88線鳳山至五甲路段車多或壅塞，其餘省道路段車流順暢。公路總局已協調客運機動增班，昨日西部國道客運共行駛7906班次，疏運14萬3744人；東部國道客運共行駛1539班次，疏運2萬9059人。

公路總局轄管省道周邊各地方政府皆規劃舉辦跨年晚會，預估今日返鄉及跨年將出現車潮，部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點預估車多或壅塞：包含北部地區台2線福隆至瑞濱及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台61線鳳鼻至香山路段、台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段；中部地區台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及龍井至伸港路段、台74線快官至成功及大里二至霧峰路段；南部地區台1線水底寮至楓港路段、台9線南迴公路草埔及麻里巴橋路段、台18線接國3中埔交流道路段、台26線墾丁路段、台86線接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段；東部地區台9線礁溪路段及蘇花改路段等；公路總局已規劃省道路段替代道路，可利用幸福公路App、CMS、警廣了解路況。

詳見：公路總局疏運專區：https：／／tinyurl.com／wrms2zd；公路總局智慧化省道即時資訊服務網(查詢最新路況)：http：／／168.thb.gov.tw；公路人粉絲專頁(收看公路報報)：https：／／www.facebook.com／thbroad