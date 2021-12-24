大陸股盤24日半日先升後跌，上證指數半日收跌0.4％，而創業板挫1.8％。

香港信報報導，上證指數24日早段最多升5點，漲幅為0.15％，高見3648點後受壓，大盤轉跌，低見3612點，跌31點，跌幅為0.86％，半日收報3629點，跌13點，跌幅為0.38％，成交額為人民幣（下同）3085.49億元。

深成指先升後跌，高見14887點，升23點，漲幅為0.16％，隨後壓力湧現，低見14674點，跌189點，跌幅為1.28％，半日收盤報14754點，跌109點，跌幅為0.74％，成交額為4245.35億元。

滬深300指數收報4932點，跌16點，跌幅為0.32％，創業板指數收報3312點，跌61點，跌幅為1.81％。

各類股普遍下跌，有色金屬、化工股跌逾2％，水泥、鋼鐵、煤炭、石油、房地產股跌逾1％，金融股偏軟，電力股逆市升1％。

陸股兩市分化 深證走揚漲0.68％
恒生指數收漲91點 京東大跌7％
#跌幅 #半日 #先升後跌 #上證指數 #漲幅