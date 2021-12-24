大陸股市24日先升後跌，上證指數收跌25點。市場交易熱絡，兩市成交合計增至人民幣（下同）1.13兆元。總結本周，滬指跌0.39％，連跌兩周，累計跌1.32％。
香港信報報導，上證指數24日最多升5點，漲幅為0.15％，高見3648點後受壓轉跌，低見3612點，跌31點，跌幅為0.86％，全日收報3618點，跌25點，跌幅為0.69％，成交額為4762.61億元。
深成指盤中高見14887點，升23點，漲幅為0.16％，隨後壓力湧現，低見14674點，跌189點，跌幅為1.28％，全日收報14710點，跌153點，跌幅為1.03％，成交額為6555.46億元。
滬深300指數報4921點，跌27點，跌幅為0.55％，創業板指數報3297點，挫76點，跌幅為2.27％。
各類股普遍下滑，有色金屬股跌逾3％，化工、煤炭、水泥股跌逾2％，鋼鐵、房地產、石油股跌逾1％，金融、電力股偏軟。
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