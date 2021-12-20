證券分析師趙彭博表示，美股道瓊指數17日下跌530.88點，跌幅達1.48％，美股電子期20日早開盤持續下挫，拖累台股加權指數20日開低走低，權值股台積電（2330）下跌9元作收，收盤價跌破600元，下挫至598元，也成為台股大盤進一步下跌的主因，終場台股下跌143.48點，收盤指數17669.11點，小幅跌破月線，成交量也大幅萎縮至2600億元左右。

類股方面，20日強勢族群首推鋼鐵股，中鴻漲幅逾5％、中鋼構亮燈漲停，鋼鐵股已連續兩日強勢上漲。遊戲股辣椒、大宇資也以漲停做收，熱度不減；不過，反觀17日族群股價表現突出的航運股，20日整體表現卻欠佳，貨櫃三雄長榮、萬海及陽明皆以下跌作收。

個股方面，本周納入投資組合的歐買尬，股價20日價穩量縮，經休息調整後，研判後市仍有上漲的可能性。

展望後市，投資人首要觀察重點將是美股20日四大指數能否止跌向上，而這將是台股要止跌的最重要參考指標。此外，就技術面觀察，加權指數短線關鍵支撐於17550點附近，收盤不可跌破。

籌碼方面，外資目前正在年假期間，台股現階段由內資主導，盤面特色就是類股輪動快，資金也不固定投入在特定類股上，向上攻勢恐難持續連貫，建議投資人資金使用率不宜超過五成。